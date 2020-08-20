Вот когда ждать премьеру Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

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Дата анонса Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G от известного информатора

В 2016 году Google представила новую линейку смартфонов Pixel. Уже четыре поколения подряд в нее входили по две модели, которые помимо свежей версии зеленого робота имели отличные камеры и флагманские чипы. В этом году компания должна отойти от этой практики и выпустит только один Pixel 5 5G, который к тому же предложит субфлагманский процессор.

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Если верить известному поставщику утечек Джону Проссеру, то анонс Pixel 5 состоится 30 сентября. В этот же день компания должна представить Pixel 4a 5G. Старт предзаказов на новинки будет дан 8 октября. Информатор также указывает на то, что Pixel 5 будет доступен в черном и зеленом цветах, а Pixel 4A 5G станут предлагать только в черном цвете и в октябре появится еще белый вариант.

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По слухам, у обоих дебютантов есть сходная черта — чип Snapdragon 765G. Но у Pixel 5 будет продвинутая камера и оценят его от $699. За Pixel 4a 5G могут запросить $499 и по большинству характеристик он дублирует 4G-версию Pixel 4a. От него ждут 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, основную камеру на 12,2 Мп, аккумулятор емкостью 3140 мАч и дисплей диагональю 5,8 дюйма, изготовленный по технологии OLED.

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Источник: phonearena