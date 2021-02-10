Google: не жадничайте на платную подписку Google Photo, чтобы не потерять исходное качество контента

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Google наглядно показывает, почему стоит платить за хранилище Google Photo с 1 июня

В ноябре прошлого года Google объявила об изменениях бесплатного тарифа «Google Photo» с 1 июня 2021 года. В частности, будут введены ограничения на хранение снимков в высоком качестве — не более 15 Гб. Если фото и видео превышают этот объем — будьте добры заплатить за дополнительное пространство.

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Если вы уже храните видео- и фотоматериалы на Google Photo, то платить предстоит за новый контент, который будет загружен уже после того, как новые правила вступят в силу. Привилегия дана обладателям Pixel-фонов — на них введенные ограничения распространяться не будут. Правда, хранить новые фото и видео можно будет в экспресс-качестве.

Чтобы разрекламировать преимущества, которые дает ежемесячная подписка, Google разослала пользователям сервиса письмо, где напомнила о предстоящих изменениях и предложила перейти на новый способ хранения контента. Особо компания акцентировала внимание, что ежемесячная подписка позволит хранить снимки и видео в «исходном качестве».

Для наглядности Google приложила фоточку, призванную показать все преимущества фото в «исходном качестве» и снимком после сжатия в «высоком качестве». Естественно, что сделано это для того, чтобы напугать пользователей ухудшением качества контента и стимулировать их переходить на платную подписку.

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А расценки такие: 100 Гб — $1,99 ежемесячно, 200 Гб — $2,99, 2 ТБ — $9,99 и до 30 ТБ — $149,99. Кроме того, ранее Google заявила, что в случае с «документами, таблицами, слайдами, рисунками, формами и файлами Jamboard также будут введены ограничения хранилища». Причина — необходимость соответствовать отраслевым стандартам.

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Источник: mspoweruser