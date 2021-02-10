Google Pixel 6 хочет вернуть лидерство среди камерофонов и Pixel 6 XL можно будет гнуть

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Появились подробности о Google Pixel 6 и Pixel 6 XL

Вчера мы рассказали вам о новом датчике Sony IMX800, который должен вывести качество фоточек на мобильную камеру смартфона на новый уровень. Его фишкой станут рекордные физические размеры — 1 дюйм. Инсайдеры уже успели разузнать, что новый сенсор станет украшением флагманской линейки Huawei P50, которая должна дебютировать в соответствии с графиком — в марте.

Логично предположить, что и другие производители будут не прочь заполучить Sony IMX800 для своих флагманов. Имя одного из них уже известно. Сетевой информатор @TheGalox_ заявил, что Google наконец-то решится на перемены в камере и одна из них — отказ от датчика Sony IMX383, которому компания хранила «верность», начиная со второго поколения Pixel. А сделает все ради Sony IMX800, который и получит Pixel-фон шестого поколения.

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Напомним, что ранее Марк Левой разработчик Google Camera заявил о том, что не видят смысла в гонке мегапикселей и отдают предпочтение качественному «железу». И в этом плане их вполне устраивал датчик Sony IMX363. Они откажутся от него только тогда, когда на рынке появится адекватная альтернатива без излишеств по количеству мегапикселей и с низким уровнем шумов. Другое дело, что на данный момент неизвестно, какое разрешение предложит Sony IMX800. Предположим, что планку в 50 Мп он не перешагнет.

Среди прочего @TheGalox_ упомянул, что в этом году мы увидим Google Pixel 6 и Google Pixel 6 XL, где последний будет складным смартфоном.

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Источник: twitter