Google обвиняют в незаконном сборе данных за счет средств пользователей

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Google «качает» данные с Android-гаджетов с использованием мобильного интернет-трафика

Судиться — дело обыденное для Google. Причины для того, чтобы инициировать судебное разбирательство против технологического гиганта могут быть самыми разными. На этот раз Google придется отбиваться в суде от обвинений в том, что она без спроса использует лимитированный объем мобильного интернет-трафика, выделяемого сотовым оператором по условиям тарифного плана, в своих целях — передача данных на свои серверы.

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Коллективный иск «Тейлор и другие против Google» был направлен четырьмя истцами из разных городов США в Федеральный окружной суд США в Сан-Хосе, в котором они обвиняют Google в том, что без разрешения пользователей она получает данные, используя каналы сотовой связи.

«Google создала и внедрила в ОС Android и прочие приложения для сбора и передачи больших объёмов данных между мобильными устройствами истцов и серверами Google алгоритмы с использованием разрешений, позволяющих отправлять информацию посредством мобильного трафика. Незаконное присвоение компанией Google разрешений на передачу данных истцов через сотовую сеть посредством отправки в фоновом режиме происходит без согласия истцов и это не результат прямого взаимодействия истцов с приложениями и ресурсами Google на устройствах», — говорится в исковом заявлении.

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конфиденциальности; соглашение об управляемом Google Play и условия использования Google Play. По утверждению истцов, ни в одном из них нет упоминания, что Google тратит лимит мобильного интернет-трафика пользователей для передачи данных в фоне.

Истцы предоставили тесты Samsung Galaxy S7 с активной учетной записью Google и настройками по умолчанию. Как оказалось, в режиме ожидания без подключения к Wi-Fi он за день отправил и принял 8,88 Мбайт данных, из которых 94% — обмен между устройством и серверами Google.

Удалось также установить, что если на устройстве закрыть все приложения, то это не мешает ему передавать данные Google. Это происходило 16 раз каждый час и за сутки — 389 раз. Если предположить, что, хотя бы половина данных, а это 4,4 МБ ежедневно или 130 МБ в месяц приходится на данные, отправляемые на серверы Google, то почти $1 — это цена, которую платят пользователи ежемесячно за передачу данных на серверы.

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Истцы возмущены не столько сбором информации и несанкционированной передачей данных ради развития рекламного бизнеса Google, сколько тем, что это происходит за их счет. По их мнению, Google могла бы сделать так, чтобы отправка сообщений происходила только по каналам Wi-Fi. А так пользователи платят за передачу данных, используя которые, компания сможет заработать на показе целевой рекламы.

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Источник: theregister