Владельцев Google Pixel предупредили – для них в Google Фото тоже будет ограничение

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Похоже, Google переживают серьезный кризис – даже Google Pixel от производителя не получит безграничное хранилище в Google Фото.

Google недавно рассказал о своих планах прекратить работу бесплатного и неограниченного сервиса хранения фотографий Google Фото для тех, кто решит загружать фотографии и видео высокого качества.

Вместо этого всем пользователям будет предоставлен лимит в 15 Гб. Изменение вступит в силу 1 июня 2021 года. На момент заявления Google заверил, что владельцы Pixel 5 и владельцы более старых устройств Pixel будут освобождены от этого изменения.

Это заявление навело фанатов бренда на мысль, что будущие Pixel-фоны также будут иметь неограниченное «облако» в Google Фото. Оказалось, что это не так. С тех пор Google уже подтвердил, что изменения в Google Фото будут применяться и к будущим смартфонам под брендом Pixel. Скорее всего, речь идет о Pixel 5a и Pixel 6, которые должны появиться уже в 2021 году.

Смартфоны Google Pixel обычно получали дополнительные фишки, особенно если сравнивать с другими производителями. Уже первым Pixel-фонам предоставлялось бесплатное, неограниченное хранилище фотографий в оригинальном размере. Потом «неограниченное» превратилось в «четырехлетнее бесплатное хранение», но это все равно лучше, чем то, что мы имеем сейчас.

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Теперь Google будет еще труднее переманить пользователей на свою сторону, учитывая, что с каждым годом, они убирают все больше плюсов, к которым привыкли фанаты.

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Источник: 9to5Google



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