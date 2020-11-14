Новая версия Google Camera добавит новые функции старым смартфонам Google Pixel

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Google продолжает развивать свое приложение Google Camera, добавляя новые фичи на старые устройства.

Новая версии Google Camera с номером 8.0 была показана совсместно с презентацией Google Pixel 5 в сентябре этого года. Как и ожидалось, обновленное приложение получило множество новых функций, таких как ночной портретный режим Night Sight, съемка кинематографичного видео и многое другое.

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Наряду с новыми функциями, Google Camera 8.0 также принесла обновленный пользовательский интерфейс, добавляя новые кнопки, быстрое переключение масштабирования, быстрый доступ к различным режимам в видео и т.д. Но эти новые функции и пользовательский интерфейс до сих пор были доступны только свежим Pixel-фонам.

Конечно, пользователи старых устройств Pixel имели возможность загрузить Google Camera 8.0 отдельным apk-файлом, чтобы открыть для себя эти новые функции, но проблема в том, что далеко не все могли это сделать. Судя по всему, Google решили исправить это с началом отправки новой версии Google Camera под номером 8.1.

Обновление начало распространяться для некоторых пользователей через Play Store, и включает в себя новый пользовательский интерфейс и функцию Cinematic Pan (съемка видео с кинематографичным эффектом).

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Рассылку обновления подтвердил пользователь Pixel 4 XL в своем Twitte. На данный момент неизвестно, включает ли обновление все новые функции, которые были представлены для Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Кроме того, неясно, принесет ли обновление Google Camera 8.1 функцию Cinematic Pan для всех старых телефонов Pixel.

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Источник: GSMArena



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