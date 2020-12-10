Новые смартфоны линейки Redmi Note 9 уже купили более миллиона раз

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Линейка Redmi Note 9 все еще показывает очень приличный рост – компания продала уже больше миллиона новых устройств.

В конце прошлого месяца Redmi представили три новые устройства линейки Redmi Note 9: Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Несмотря на то, что устройства представлены пока только в родном для Xiaomi китайского рынка, новинки в серии Redmi Note 9 показывают очень даже приличные цифры продаж.

По официальным данным Redmi, всего за 13 дней компания смогла продать более миллиона единиц всех трех смартфонов через все свои каналы продаж. Как и всегда, это легко объясняется философией компании – хорошие характеристики за вполне адекватный прайс. Интерес публики сохраняется даже несмотря на то, что сама линейка уже достаточно старая.

Самым очевидным показателем данной философии можно назвать Redmi Note 9 Pro 5G: за скромные 244 доллара пользователь получает камеру флагманского уровня с разрешением 108 Мп. Да что уж там – даже не каждый флагман имеет настолько большой сенсор.

Большая часть из миллиона проданных смартфонов набралась в первые дни после презентации. Мы уже рассказывали, что всего за несколько часов компания умудрилась продать более 300 000 единиц.

А нам остается ждать, когда данные устройства начнут выходить на глобальный рынок. Один из них точно подтверждён – это Redmi Note 9 4G, который должен получить имя Redmi 9 Power. Остальные пока под вопросом.

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Источник: ITHome



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