YouTube начнет предупреждать пользователей быть вежливее перед тем, как оставить комментарий

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Самый главный видеохостинг в мире, YouTube, запустил обширную программу по очистке негатива со своей платформы.

YouTube предпринимает новые шаги, чтобы избавиться от грубостей, необоснованной озлобленности и другого «хейта» со своего сайта. Компания внедрила новую функцию, которая будет напоминать пользователям о том, что нужно относиться к комментариям с уважением.

Новые автоматизированные системы обнаруживают, что комментарий может быть оскорбительным. В настоящее время это изменение внедряется в приложение для Android, а со временем оно перейдет на другие платформы, пока не ясно когда именно.

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Данная функция очень похожа на то, что недавно реализовали у себя Instagram. Перед публикацией комментария появляется всплывающее окно с напоминанием о том, что нужно с уважением относиться к комментариям. После этого пользователь сможет отредактировать комментарий или разместить его. Компания отмечает, что появление напоминания не обязательно означает, что комментарий нарушил ее правила или что он будет удален.

Всплывающее окно перед комментарием﻿

Данное обновление является частью более масштабных усилий YouTube, направленных на то, чтобы уменьшить количество ненавистнических высказываний и сделать платформу более справедливой для всех пользователей: как зрителей, так и создателей контента.

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В дополнение к новым всплывающим окнам, компания также протестирует новую функцию для YouTube Studio, которая автоматически отфильтровывает потенциально неуместные и обидные комментарии, чтобы облегчить создание видео для контент-мейкеров.

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Источник: YouTube Blog



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