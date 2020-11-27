YouTube для Android TV позволит смотреть 8K-видео, но только с определенных устройств

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Google, наконец-то, открыл возможность просматривать 8K-контент на Android TV-приставках, однако есть загвоздка.

YouTube определенно развивается быстрее, чем формируются новые запросы пользователей. Ведь даже 4K-контент до сих пор не развит на все 100 процентов – всем хватает старого-доброго Full HD. Но все-таки компания не стоит на месте и смотрит скорее в сторону энтузиастов, которым нужна поддержка всех возможных на сегодня форматов.

Именно поэтому Google решил отменить ограничение разрешения в 4K. Теперь пользователи могут наслаждаться видео в разрешении вплоть до 8K, причем делать это можно уже и на Android TV, где просматривать контент удобнее всего. Правда, для этого нужно будет соблюсти несколько требований.

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В списке изменений новой версии приложения YouTube для Android TV официально указана поддержка 8К, однако для его «разблокировки» нужно иметь прошивку, основанную хотя бы на Android 10. Все бы хорошо, да только большая часть Android TV-устройств работает на более ранних версиях Зеленого робота и, возможно, уже никогда не будут обновлены.

Надежда остается только на умельцев, которые смогут либо адаптировать сторонние клиенты для просмотра YouTube, либо соберут прошивку на Android 10, чтобы пользователь смог сам обновить свое устройство.

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Обновление приложения YouTube для Android TV также добавляет некоторые новые функции. Например, была добавлена опция Cast Connect, новый способ компании Google переноса изображения с вашего мобильного устройства на экран телевизора.

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