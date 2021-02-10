Google обновил предупреждение в режиме инкогнито Chrome после судебного иска

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Честнее об отслеживании

Компания Google внесла изменения в предупреждение, отображаемое при открытии вкладки в режиме инкогнито в браузере Chrome.

Новый текст появился в тестовой сборке Chrome Canary 122. Теперь предупреждение содержит фразу: "Это не изменит то, как посещаемые вебсайты и сервисы, которые они используют, в частности Google, собирают данные".

Раньше эта фраза отсутствовала. Изменения произошли после того, как Google в декабре урегулировал судебный иск по отслеживанию пользователей в режиме инкогнито.

Обновленное предупреждение более четко объясняет, что хотя другие пользователи устройства не увидят вашу активность, вебсайты продолжают собирать данные о вас. Конечно, хорошо, что компания в конце концов сделала более честной формулировки. Но, к сожалению, только сейчас, из-за чего некоторые ранее ошибочно неправильно воспринимали функционал режима

Источник - theverge