Google обновил предупреждение в режиме инкогнито Chrome после судебного иска
Честнее об отслеживании
Компания Google внесла изменения в предупреждение, отображаемое при открытии вкладки в режиме инкогнито в браузере Chrome.
Новый текст появился в тестовой сборке Chrome Canary 122. Теперь предупреждение содержит фразу: "Это не изменит то, как посещаемые вебсайты и сервисы, которые они используют, в частности Google, собирают данные".
Раньше эта фраза отсутствовала. Изменения произошли после того, как Google в декабре урегулировал судебный иск по отслеживанию пользователей в режиме инкогнито.
Обновленное предупреждение более четко объясняет, что хотя другие пользователи устройства не увидят вашу активность, вебсайты продолжают собирать данные о вас. Конечно, хорошо, что компания в конце концов сделала более честной формулировки. Но, к сожалению, только сейчас, из-за чего некоторые ранее ошибочно неправильно воспринимали функционал режима
Источник - theverge