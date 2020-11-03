Google отключит возможность совершать звонки через Ассистента на территории Великобритании

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Теперь британские пользователи не смогут набирать мобильные номера так удобно, как они привыкли.

Возможно, для наших стран следующая новость покажется не слишком актуальной, но она показывает интересный прецедент, который может распространиться и на остальной мир.

Пользователи из Великобританий, привыкшие пользоваться Ассистентом от Google для совершения звонков с помощью смартфона или умной колонки, могут забыть о своей привычке. К сожалению, до конца этого года Google отключит возможность набирать номера мобильных телефонов удобным для многих способом.

Google тихо обновила положения политики безопасности, выложив новые правила на странице поддержки. Компания заявила, что эта функция будет отключена к середине декабря.

Функция позволяет пользователям совмещать незаписанный в телефонную книгу смартфона номер с открытой информацией из Интернета. Пользователи в Великобритании могли звонить другим людям в Великобритании без лишних поисков, причем сама услуга является бесплатной.

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Это изменение ограничит возможности пользователей Google в Великобритании. Например, в США, помимо бесплатных звонков, пользователи могут связать номер Google Voice или Google Fi со смартфоном или колонкой и совершать звонки на любой номер по тарифам оператора. Без возможности совершения бесплатных звонков через привычного Ассистента жители Великобритании смогут использовать только не самый популярный Duo.

Самое главное – перейдет ли данная практика отключения на другие страны. Большой вопрос. Будем наблюдать за ситуацией.

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Источник: Android Police



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