Google Pixel 5 начал получать первое обновление Android 11

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Корпорация добра отправила ожидаемое ноябрьское обновление на несколько смартфонов линейки Google Pixel.

Один из самых ярких плюсов смартфонов от Google – регулярно и при этом быстро обновляющееся ПО. Наступил ноябрь, и Корпорация добра ожидаемо начала отправку новой прошивки на некоторые свои устройства, в том числе для совершенно новых «Пикселей» 5 и 4a 5G.

В списке изменений упоминается целая куча исправлений, как для новых устройств, так и для «старичков». К ним относятся исправления рандомного пробуждения экрана, когда это не должно происходить, скрытие кнопок системной навигации при полноэкранном воспроизведении, а также множество мелких ошибок с работой Android Auto.

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Многие надеялись на исправление ошибки, связанной с мерцанием изображения на 60/90 Гц при определенных уровнях яркости, но, к сожалению, это не будет решено в данном обновлении. Также поклонников Google огорчит, что Pixel 2 и 2 XL не получат обновлений в этом месяце.

Несмотря на то, что некоторые исправления очевидно нацелены на более свежие Pixel-фоны, в Pixel 3, 3a и 4 также включено несколько конкретных для них исправлений, в том числе решение проблемы с созданием скриншотов на Pixel 3 и 3a и исправление ошибки, когда во время телефонного разговора на Pixel 4 появлялся темный экран.

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Также компания опубликовала обновленные патчи безопасности за ноябрь 2020 года. Как и всегда, Google советует немедленно провести обновление, так как в новых патчах закрывается множество проблем с конфиденциальностью и «дороги» ко взлому вашего устройства.

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Источник: 9to5Google



https://andro-news.com/news/google-pixel-5-razobran-tak-kak-vse-taki-rabotaet-besprovodnaya-.html Google Pixel 5 разобран: так как все-таки работает беспроводная зарядка?(в Адм. панель)