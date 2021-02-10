Google отменяет заказы на Pixel 6 без вменяемого объяснения причин

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Почему компания скрывает объективные причины невозможности справиться с повышенным спросом на Pixel 6

Целый ряд достоинств сделали Google Pixel 6 одним из самых желанных устройств. Необычный дизайн, новый набор датчиков в камере, процессор собственной разработки, значительное увеличение емкости батареи и адекватная цена — все это факторы, которые должны понравиться массовому покупателю.

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Поэтому вполне логично, что народ устремился заказывать Pixel 6. Но к их разочарованию, похоже, что Google не была готова к такому ажиотажу и не знает, что делать с такой вспыхнувшей любовью со стороны потребителей. Сообщается, что компания массово отменяет предзаказы на Pixel 6, не объясняя причин отмены. И что наиболее неприятно, некоторым потребителей даже не возвращаются деньги.

Жалуются пользователи на отмену заказов в Twitter, Reddit и форуме поддержки Google Fi. Парадокс в том, что компания не считает нужным возвращать деньги некоторым потребителям, но при этом они получили по почте наушники Pixel Buds Series A, которые шли в качестве подарка тем, кто первым закажет Pixel 6.

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Издание Review Geek решило лично проверить, действительно ли заказы отменяются. Их заказ также был отменен. Служба поддержки Google сообщила, что имеет место «сбой в развертывании» и «проблема с условиями продажи». Интересно, что предзаказы отменяются только через официальный магазин компании, у сторонних продавцов и ритейлеров таких проблем с отменой заказов нет, приобрести Pixel 6 можно без задержки.

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Источник: reviewgeek