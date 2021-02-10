Google Pay и Samsung Pay смогут принимать криптовалютные платежи?

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Сообщается что Google Pay и Samsung Pay﻿ смогут принимать оплату в криптовалюте

Популярность криптовалют давно набрала обороты. Сейчас, как и в конце 2017 года, всё больше людей слышать такие слова как "Bitcoin", "криптовалюта" и "рекордная прибыль". Напомним что на днях, главная криптовалюта планеты – Bitcoin, преодолела исторический и психологический барьер цены в 50 000 долларов. На момент написания статьи монета торгуется в районе 52 140 долларов.

Такие цифры, объемы и темпы роста привлекают не только Илона Маска или Twitter. Google и Samsung не исключение.

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Стало известно, что системы Google Pay и Samsung Pay уже очень скоро смогут принимать платежи в криптовалюте. Речь идёт не только о Bitcoin, это касается и «альткоинов» (эфир, биткоин кэш) и «стейблкоинов» (USDC, BUSD).

Информация о таких нововведениях исходит от платежной системы BitPay, которая как раз и специализируется на криптовалютных транзакциях. Представители BitPay намекнули, что поддержка новых способов оплаты в сервисах Google Pay и Samsung Pay может появиться уже в марте 2021 года, если «всё пойдет по плану».

Те, кто уже знакомы с криптовалютой, и имеют чем платить кроме долларов, наверняка обрадуются такой возможности. Это не просто альтернатива в платежах, это интеграция криптовалюты в нашу жизнь, то чего многие давно ждут.

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Если данная тематика для вас нова, предлагаем ознакомиться с некоторыми понятиями, которые упоминались в этой новости. Есть большая вероятность, что эта тема станет часть нашей жизни и нам надо понимать, о чём речь.

Альткоинами называются монеты альтернативные Bitcoin. По сути, это все остальные криптовалюты кроме него. Самыми популярными из них (по цене, технологичности или по другой причине) считаются Ethereum (эфир), XRP (рипл), Bitcoin Cash (биткоин кэш), Litecoin (лайткоин), Dash (дэш) и тд.

Стейблкоинами называются криптовалюты, которые напрямую привязаны к активу, например к доллару, евро, золоту и тд. Их нельзя добыть или «намайнить», они выпускаются централизовано и непосредственно с привязкой к валюте. Они часто так и называются – BUSD, USDT,USDC. Такие криптовалюты имеют стабильный курс, не подвержены скачкам, и служат удобным инструментом для быстрого обмена или перевода средств между кошельками или криптобиржами. Ведь если вы хотите перевести буквальные доллары, вам необходим банк с валютным счётом, оплата комиссий и другие сложности. Криптовалютные «доллары» или стейблкоины намного проще и дешевле использовать в торговых и платежных операциях.

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Источник: gizmochina.com﻿