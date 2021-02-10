Подоспели новые подробности о OnePlus 9 Pro

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OnePlus 9 Pro будет официально продаваться в США и получит 12 Гб оперативки

Сама компания хранит молчание о новой серии OnePlus 9, приберегая сведения о ней до анонса, который, по всем прогнозам, должен состояться в марте. А вот инсайдеры сделали максимум возможного, чтобы рассекретить характеристики и дизайн OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Свою лепту в формирование полноты картинки внес и известный информатор Макс Вайнбах.

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В частности, он сообщил о том, что OnePlus 9 Pro получит 12 Гб оперативной памяти. Но при этом он не упоминает, будет ли такой объем памяти в базовой версии или же речь идет о топовой модификации. Среди прочего источник заявил о том, что новинки будут доступны для покупки через американского сотового оператора T-Mobile. Напомним, что прошлый год стал успешным для компании на рынке США, где она единственная среди всех брендов сумела увеличить свои продажи.

По тем слухам, которые циркулировали ранее в сети, OnePlus 9 Pro получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QualHD+, чипсет Snapdragon 888, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Основная камера должна быть четверной и в ее настройки могут принять участие специалисты бренда Hasselblad.

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Источник: gsmarena