Google Photos ждет редизайн и внедрение искусственного интеллекта: обновлена вкладка "Воспоминания"

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Редизайн Google Photos

В прошлом месяце Google объявил о редизайне Google Photos, который обновляет функцию "Воспоминания", изменяет нижнюю панель и вносит другие изменения. Сейчас он становится более доступным в США.

Редизайн начинается с перемещения закладки "Google Фото" слева, тогда как "Цент печати", "Общий доступ" и аватар вашей учетной записи находятся справа.

На нижней панели появилось место для "Воспоминаний", далее следует "Библиотека", а последняя вкладка – "Поиск". Подобная реорганизация происходит и на планшетах, тогда как вкладка "Утилиты" была извлечена из навигационной панели.

Важнейшим изменением является лента "Воспоминания" с похожей на альбом хронологией (которая не очень хорошо оптимизирована для планшетов, поскольку отступы применяются только слева и справа), использующей ИИ для автоматической курации и организации. Google стремится разрешить вам "легко переживать, настраивать и делиться своими наиболее памятными поездками, празднованиями и повседневными моментами со своими близкими".

Пользователи могут создавать альбомы с воспоминаниями с помощью достаточно крошечной кнопки (плавающей кнопки действия), которая появляется только при прокрутке вниз. ШИ может помочь с названием для альбомов (при нажатии "Помогите мне с названием" открывает лист, на котором вы можете добавить "подсказку", чтобы управлять генерацией).

Google начал внедрять эту функцию в середине августа, но широкой публике она стала доступна только в версии 6.54. Этот редизайн Google Фото и вкладки "Воспоминания" сначала появятся в США, а затем станут доступными во всем мире.

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Источник: 9to5google