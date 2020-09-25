Назван ценник Google Pixel 5. Гарантирована 100% достоверность информации

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Цена Google Pixel 5 не вызывает сомнений

Пару дней назад усилиями ресурса Winfuture стало понятно, чем будет отличаться Google Pixel 5 от своего бюджетного собрата Pixel 4a 5G. Как оказалось, разниться новинки будут дисплеями, емкостью батарейки, объемом памяти и типами зарядки. А вот объединять их будут две главные составляющие — аппаратная платформа и камеры.

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И, конечно же, будет разница и в ценниках. Так, предполагается, что за Pixel 4a запросят около 499 евро или $499, тогда как за Pixel 5 придется отдать на 150 евро больше или $650-699. С большой долей вероятности можно утверждать, что Pixel 5 с 128 Гб флеш-памяти оценят в $699. Именно такой прайс озвучил известный поставщик утечек Джон Проссер, который обладает приличным безупречным послужным списком достоверных сведений о еще неанонсированных устройствах.

По имеющейся информации, среди преимуществ Pixel 5 на фоне Pixel 4a стоит выделить защиту от воды IP68, 90-герцовый дисплей, 8 Гб оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4080 мАч. А еще старшая модель получит поддержку беспроводной и реверсивной зарядки, тогда как Pixel 4a будет лишен таких привилегий.

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По части камер новинки решили не ранжировать. Оба смартфона получат фронталку на 8-мегапикселей и сдвоенную тыльную камеру, где главный датчик Sony IMX355 на 12 Мп со светосилой f/1.7. А помогать ему будет широкоугольный объектив на 16 Мп с апертурой f/2.2.

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Источник: twitter