Ключевые характеристики Google Pixel 4a 5G были слиты

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В преддверии презентации в Сети появились полные технические характеристики ожидаемой 5G-версии Google Pixel 4a.

Совсем скоро, а именно через неделю, поисковый гигант Google проведет свою крупную презентацию, на которой, по слухам, гуляющим в Сети, будет показана целая куча новинок. Помимо мелкой периферии, компания покажет два ожидаемых смартфона – логическое продолжение прошлогоднего Pixel 4 (Pixel 5) и 5G-версию «бюджетного» устройства этого года Pixel 4a.

Несмотря на то, что пятый Pixel-фон будет промоутироваться как флагман, 4a 5G не особо-то будет отличаться от «старшего» товарища. Это было известно раньше, а сегодня мы получили подтверждение от известного издания.

Этим изданием является немецкий сайт WinFuture. Спецификации грядущего 5G-смартфона компании были слиты в сеть, и теперь мы знаем, что нас ждет 6,2-дюймовый дисплей. Также мы знаем, что на дисплее расположен вырез под фронтальную камеру с разрешением 8 Мегапикселей. На задней панели можно обнаружить уже две камеры.

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Как сообщается, Google Pixel 4A 5G будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 765G, таком же процессоре, который установлен в Pixel 5. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти, что на 2 Гб меньше, чем в Pixel 5. Питать сматфон буде батарейка на 3800 мАч. Более бюджетный смартфон не будет иметь возможности беспроводной зарядки.

Корпус будет сделан из пластика. Производитель не забыл поставить в него 3,5 мм разъем для наушников

Google Pixel 4A 5G будет работать под управлением Android 11, и, как сообщает WinFuture, его презентация состоится в конце сентября. Google ранее заявил, что его цены на новинки компании будут стартовать с отметки $499.

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Источник: WinFuture



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