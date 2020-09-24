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Ключевые характеристики Google Pixel 4a 5G были слиты

24.09.2020 705 0

В преддверии презентации в Сети появились полные технические характеристики ожидаемой 5G-версии Google Pixel 4a.

 

Pixel 4a 5G

 

Совсем скоро, а именно через неделю, поисковый гигант Google проведет свою крупную презентацию, на которой, по слухам, гуляющим в Сети, будет показана целая куча новинок. Помимо мелкой периферии, компания покажет два ожидаемых смартфона – логическое продолжение прошлогоднего Pixel 4 (Pixel 5) и 5G-версию «бюджетного» устройства этого года Pixel 4a.

 

Несмотря на то, что пятый Pixel-фон будет промоутироваться как флагман, 4a 5G не особо-то будет отличаться от «старшего» товарища. Это было известно раньше, а сегодня мы получили подтверждение от известного издания.

 

Этим изданием является немецкий сайт WinFuture. Спецификации грядущего 5G-смартфона компании были слиты в сеть, и теперь мы знаем, что нас ждет 6,2-дюймовый дисплей. Также мы знаем, что на дисплее расположен вырез под фронтальную камеру с разрешением 8 Мегапикселей. На задней панели можно обнаружить уже две камеры.

 

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Как сообщается, Google Pixel 4A 5G будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 765G, таком же процессоре, который установлен в Pixel 5. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти, что на 2 Гб меньше, чем в Pixel 5. Питать сматфон буде батарейка на 3800 мАч. Более бюджетный смартфон не будет иметь возможности беспроводной зарядки.

 

Google Pixel 4a 5G

 

Корпус будет сделан из пластика. Производитель не забыл поставить в него 3,5 мм разъем для наушников

 

Google Pixel 4A 5G будет работать под управлением Android 11, и, как сообщает WinFuture, его презентация состоится в конце сентября. Google ранее заявил, что его цены на новинки компании будут стартовать с отметки $499.

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Pixel 4a 5G в живую

 

Источник: WinFuture


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Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 24.09.2020

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Ключевые характеристики Google Pixel 4a 5G были слиты