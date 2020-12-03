Google Pixel 5 показал себя крепким орешком в тесте на прочность корпуса

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«Флагманское» устройство Google Pixel 5, сделанное из пластика, показало, что Google все еще могут в хорошую сборку.

Google удивили многих в этом году, решив выпустить пластиковый «флагман». На самом деле, основа Google Pixel 5 выполнена из алюминия, но сам корпус покрыт специальным слоем биоорганической смолы для обеспечения возможности беспроводной зарядки – насколько простое решение, настолько и эффективное.

Эргономичный корпус собрал кучу положительных отзывов, однако многих интересовал вопрос прочности такой конструкции. И вот известный любитель помучить смартфоны, JerryRigEverything, разобрал Pixel 5 и показал, насколько прочное это эко-покрытие.

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JerryRigEverything начал с того, что показал, как царапается экран, защищенный стеклом Gorilla Glass 6 – все достаточно стандартно. Основное внимание в этом тесте было сосредоточено на пластиковом покрытии Pixel 5, которое наносится в обильном количестве, по словам авторов YouTube-канала.

Блогеру пришлось долго царапать задник устройства. На видео заметно, что специалисту пришлось ковырять несколько слоев полимера, чтобы добраться до металла. Причем химические «процедуры» не помогли при снятии слоя биосмолы – в теории, с этим должен был справиться ацетон, но все было тщетно. Помогло только нагревание.

JerryRigEverything сделали заключение, что на практике сколы от ежедневного износа, скорее всего, вообще не будут заметны, даже если не использовать дополнительную защиту в виде чехла.

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Напоследок ведущий канала вырезал кусок материала на верхней грани, чтобы показать, что ободок сделан все-таки из пластика. Большая ли это проблема – решать вам, но, судя по всему, пластик не мешает Google Pixel 5 оставаться крепким малышом.

Само видео:

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Источник: YouTube



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