Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Google Pixel 5 показал себя крепким орешком в тесте на прочность корпуса

Google Pixel 5 показал себя крепким орешком в тесте на прочность корпуса

03.12.2020 462 0

«Флагманское» устройство Google Pixel 5, сделанное из пластика, показало, что Google все еще могут в хорошую сборку.

 

Google Pixel 5

 

Google удивили многих в этом году, решив выпустить пластиковый «флагман». На самом деле, основа Google Pixel 5 выполнена из алюминия, но сам корпус покрыт специальным слоем биоорганической смолы для обеспечения возможности беспроводной зарядки – насколько простое решение, настолько и эффективное.

 

Эргономичный корпус собрал кучу положительных отзывов, однако многих интересовал вопрос прочности такой конструкции. И вот известный любитель помучить смартфоны, JerryRigEverything, разобрал Pixel 5 и показал, насколько прочное это эко-покрытие.

 

﻿Читать также: Фанаты дождались голубого варианта расцветки Google Pixel 4a﻿

 

JerryRigEverything начал с того, что показал, как царапается экран, защищенный стеклом Gorilla Glass 6 – все достаточно стандартно. Основное внимание в этом тесте было сосредоточено на пластиковом покрытии Pixel 5, которое наносится в обильном количестве, по словам авторов YouTube-канала.

 

Google Pixel 5 все варианты

 

Блогеру пришлось долго царапать задник устройства. На видео заметно, что специалисту пришлось ковырять несколько слоев полимера, чтобы добраться до металла. Причем химические «процедуры» не помогли при снятии слоя биосмолы – в теории, с этим должен был справиться ацетон, но все было тщетно. Помогло только нагревание.

 

JerryRigEverything сделали заключение, что на практике сколы от ежедневного износа, скорее всего, вообще не будут заметны, даже если не использовать дополнительную защиту в виде чехла.

 

﻿Читать также: В Google Pixel 5 обнаружили еще один баг – теперь проблемы с громкостью﻿

 

Напоследок ведущий канала вырезал кусок материала на верхней грани, чтобы показать, что ободок сделан все-таки из пластика. Большая ли это проблема – решать вам, но, судя по всему, пластик не мешает Google Pixel 5 оставаться крепким малышом.

 

Само видео: 

 

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Google Pixel 5 разбор

 

Источник: YouTube


https://andro-news.com/news/samsung-tochno-vypustit-flagmanskie-tws-naushniki-galaxy-buds-pr.html Samsung точно выпустит флагманские TWS-наушники Galaxy Buds Pro(в Адм. панель)

 

Google Google Pixel 5
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 03.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Google Pixel 5 показал себя крепким орешком в тесте на прочность корпуса