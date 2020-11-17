Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • В Google Pixel 5 обнаружили еще один баг – теперь проблемы с громкостью

В Google Pixel 5 обнаружили еще один баг – теперь проблемы с громкостью

17.11.2020 522 1

В нынешнем флагмане от Google, Pixel 5, нашли еще одну ошибку, из-за которой уровень громкость работает неадекватно.

 

Google Pixel 5

 

Смартфоны от Google всегда обладали какой-то своей «магией», и многие пользователи отмечали, что их устройства работали лучше и банально приятнее, чем конкуренты. Google Pixel 5 не стал исключением, несмотря на свое не флагманское железо.

 

Однако, как и обычно, без багов обойтись невозможно. С момента выхода устройства пользователи успели поймать несколько проблем, как программные (ошибка индикатора заряда аккумулятора), так и аппаратные, например, заметный зазор между корпусом и дисплеем. Теперь появилась еще одна ошибка, которую Google не может до сих пор не признать.  

 

Пользователи на официальном форуме Google Pixel жаловались на проблему с работой кнопок управления громкости Pixel 5. Причем, судя по жалобам, перед нами сразу две проблемы в одной.

 

Google Pixel 5 ошибки

 

Во-первых, пользователи отметили, что громкость может иногда снижаться сама по себе при просмотре видео. Вторая проблема более насущная – системные звуки отрегулированы максимально неприятно. Они слишком громкие, даже когда общая громкость системы настроена на самую низкую отметку. К системным звукам относятся сигнал спуска затвора камеры и съемка скриншотов. Звуки будут оставаться очень громкими, пока пользователь не переключит смартфон на бесшумный режим.

 

Сообщения об ошибке появились еще 17 октября. Юзеры жаловались на форуме поддержки Google, а также на форумах в Reddit. В основном, эти жалобы остались без ответа, но на этой неделе представитель Google все-таки решил ответить на них, хоть и очень расплывчато.

 

Читать также: У Google Pixel 5 снова проблемы﻿

 

Компания пообещала решить все проблемы в ближайшем обновлении, но не сказала, когда именно это произойдет. Что ж, посмотрим, как быстро Google сможет побороть данный баг.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Google Pixel 5 баги

 

Источник: Google Support


https://andro-news.com/news/fanaty-dozhdalis-golubogo-varianta-rascvetki-google-pixel-4a.html Фанаты дождались голубого варианта расцветки Google Pixel 4a(в Адм. панель)

Google Google Pixel 5
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 17.11.2020

Комментарии

THE LOST 0
То, что системные звуки при низком уровне громкости всё равно остаются громкими, как по мне, не является багом или ошибкой. Я считаю, что так сделано преднамеренно против "извращенцев". Наверное, кто-то знает, что на айфонах системные звуки остаются громкими, например, звук затвора камеры, чтобы, допустим, девушки слышали, что рядом с ними кто-то что-то фотографирует. Надеюсь, нормально пояснил. Это всего лишь теория.
17.11.2020 11:11

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
В Google Pixel 5 обнаружили еще один баг – теперь проблемы с громкостью