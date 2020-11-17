В Google Pixel 5 обнаружили еще один баг – теперь проблемы с громкостью

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В нынешнем флагмане от Google, Pixel 5, нашли еще одну ошибку, из-за которой уровень громкость работает неадекватно.

Смартфоны от Google всегда обладали какой-то своей «магией», и многие пользователи отмечали, что их устройства работали лучше и банально приятнее, чем конкуренты. Google Pixel 5 не стал исключением, несмотря на свое не флагманское железо.

Однако, как и обычно, без багов обойтись невозможно. С момента выхода устройства пользователи успели поймать несколько проблем, как программные (ошибка индикатора заряда аккумулятора), так и аппаратные, например, заметный зазор между корпусом и дисплеем. Теперь появилась еще одна ошибка, которую Google не может до сих пор не признать.

Пользователи на официальном форуме Google Pixel жаловались на проблему с работой кнопок управления громкости Pixel 5. Причем, судя по жалобам, перед нами сразу две проблемы в одной.

Во-первых, пользователи отметили, что громкость может иногда снижаться сама по себе при просмотре видео. Вторая проблема более насущная – системные звуки отрегулированы максимально неприятно. Они слишком громкие, даже когда общая громкость системы настроена на самую низкую отметку. К системным звукам относятся сигнал спуска затвора камеры и съемка скриншотов. Звуки будут оставаться очень громкими, пока пользователь не переключит смартфон на бесшумный режим.

Сообщения об ошибке появились еще 17 октября. Юзеры жаловались на форуме поддержки Google, а также на форумах в Reddit. В основном, эти жалобы остались без ответа, но на этой неделе представитель Google все-таки решил ответить на них, хоть и очень расплывчато.

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Компания пообещала решить все проблемы в ближайшем обновлении, но не сказала, когда именно это произойдет. Что ж, посмотрим, как быстро Google сможет побороть данный баг.

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Источник: Google Support



https://andro-news.com/news/fanaty-dozhdalis-golubogo-varianta-rascvetki-google-pixel-4a.html Фанаты дождались голубого варианта расцветки Google Pixel 4a(в Адм. панель)