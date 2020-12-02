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Samsung точно выпустит флагманские TWS-наушники Galaxy Buds Pro

02.12.2020 1118 0

Samsung не стоят на месте и готовят к выходу новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro.

 

Samsung Galaxy Buds

 

TWS-наушники от Samsung, Galaxy Buds, показывали неплохой спрос на рынке, да и отзывы, в основном, получали неплохие. Именно поэтому корейцы готовятся представить прокаченную версию своих наушников. И сделает это компания совсем скоро.

 

Новая пара наушников Samsung появилась в списках сертификационного бюро FCC. Слухи о появлении Pro-версии Galaxy Buds и без того крутились в Сети, но после такого события можно смело утверждать, что выход не за горами.

 

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Страница устройства в FCC была обнаружена изданием SamMobile – именно они и начали сообщать первые слухи о Galaxy Buds Pro еще на прошлой неделе. Как и всегда, страница сертификации не дает исчерпывающей информации об устройстве, но какие-то намеки все-таки удалось собрать.

 

Galaxy Buds Pro

 

Например, уже известно, что зарядный кейс новых наушников от Samsung будет оснащен батареей емкостью 500 мАч. Также мы знаем, что Galaxy Buds Pro будут предлагать активное шумоподавление, а SamMobile ожидают, что они также будут поддерживать Bluetooth 5.0 и беспроводную зарядку.

 

Также, очевидно, что Galaxy Buds Pro будут оцениваться в сумму дороже, чем те же Galaxy Buds. То есть компания введет разделение обычной и Pro-версии своих наушников, чего раньше не было.

 

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По слухам, презентация новых TWS-наушников может произойти в январе следующего года одновременно с показом Galaxy S21.

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Galaxy Buds

 

Источник: Android Community


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Samsung Galaxy Buds Pro Galaxy Buds
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 02.12.2020

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Samsung точно выпустит флагманские TWS-наушники Galaxy Buds Pro