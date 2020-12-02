Samsung точно выпустит флагманские TWS-наушники Galaxy Buds Pro

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Samsung не стоят на месте и готовят к выходу новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro.

TWS-наушники от Samsung, Galaxy Buds, показывали неплохой спрос на рынке, да и отзывы, в основном, получали неплохие. Именно поэтому корейцы готовятся представить прокаченную версию своих наушников. И сделает это компания совсем скоро.

Новая пара наушников Samsung появилась в списках сертификационного бюро FCC. Слухи о появлении Pro-версии Galaxy Buds и без того крутились в Сети, но после такого события можно смело утверждать, что выход не за горами.

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Страница устройства в FCC была обнаружена изданием SamMobile – именно они и начали сообщать первые слухи о Galaxy Buds Pro еще на прошлой неделе. Как и всегда, страница сертификации не дает исчерпывающей информации об устройстве, но какие-то намеки все-таки удалось собрать.

Например, уже известно, что зарядный кейс новых наушников от Samsung будет оснащен батареей емкостью 500 мАч. Также мы знаем, что Galaxy Buds Pro будут предлагать активное шумоподавление, а SamMobile ожидают, что они также будут поддерживать Bluetooth 5.0 и беспроводную зарядку.

Также, очевидно, что Galaxy Buds Pro будут оцениваться в сумму дороже, чем те же Galaxy Buds. То есть компания введет разделение обычной и Pro-версии своих наушников, чего раньше не было.

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По слухам, презентация новых TWS-наушников может произойти в январе следующего года одновременно с показом Galaxy S21.

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Источник: Android Community



https://andro-news.com/news/samsung-skinet-stoimost-s-galaxy-s21-v-nadezhde-na-horoshie-prod.html Samsung скинет стоимость с Galaxy S21 в надежде на хорошие продажи(в Адм. панель)