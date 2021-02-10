Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro появился на улицах Нью-Йорка + скачай обои Pixel 6

653

Большие бигборды показали одно из отличий Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Google готовится представить Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания уже успела отметиться креативной рекламой и выпуском чипсов, а теперь бигборды с новинками появились на улицах Нью-Йорка. Кроме того, энтузиасты XDA Developers слили в сеть обои для Pixel 6 в темных и светлых тонах.

Плакаты демонстрируют новые смартфоны Google в полный рост и позволяют увидеть, чем будут отличаться новинки. Очевидно, что Pixel 6 предложит плоский дисплей, обладающий довольно заметными рамками по периметру на фоне собрата Pixel 6 Pro. Последний отличается изогнутым экраном и это позволило избежать боковых отступов.

По имеющейся информации, Google Pixel 6 Pro получит 6,7-дюймовый экран разрешением 3120х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц, фирменный чипсет Tensor с 5G-модемом Samsung Exynos 5123 5G и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Смартфон придет с предустановленной операционкой Android 12 и получит 5-летнюю поддержку.

В активе смартфона будет фронтальная 12-мегапиксельная камера и трехкомпонентная тыльная 50 Мп (Samsung GN1) + 12 Мп (ультраширик, Sony IMX363) + 48 Мп (телеобъектив, Sony IMX586). Pixel 6 Pro должен быть укомплектован усилителем Cirrus Logic CS35L41, экранный дактилоскопический датчик и поддержку Wi-Fi 6E.

Что касается Pixel 6, то он также получит чипсет Tensor, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но диагональю 6,4 дюйма. Основная камера должна быть попроще, компания ограничится двумя сенсора, где основному датчику будет ассистировать широкоугольный модуль.

Если есть желание получить частичку Pixel 6 на свой смартфон, вы можете установить обои по ссылке ниже.

Скачать обои Google Pixel 6

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: twitter, androidauthority