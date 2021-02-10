Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: сколько доплатить за зарядник и что с поддержкой

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Про смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro говорили много, большинство деталей было известно заранее. Вчера поток слухов и утечек прекратился, новинки представили. Теперь наступает период осознания и знакомства. Особенно интересны два момента — производительность и камеры. Тесты и обзоры покажут.

Тем же, кто всерьез присматривается к покупке Pixel 6 или Pixel 6 Pro стоит знать, что компания следует тренду на урезанный комплект поставки — зарядный адаптер в комплект поставки не входит. Зарядник придется докупать и вот сколько придется за него доплатить, можем рассказать.

Покупка зарядного устройства мощностью 30 Вт обойдется в $25. С его помощью можно всего за полчаса восполнить ресурс батарейки наполовину. Если помимо блока еще необходим и кабель, тогда придется доплатить еще $10. Тем же, кто хочет ощутить все преимущества технологии беспроводной зарядки предлагают док-станцию Pixel Stand 2 стоимостью $79.

Также Google на странице поддержки четко дает понимание, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro могут рассчитывать на три крупных обновления Android (до октября 2024 года). А вот что касается патчей безопасности, то владельцы новых Pixel-фонов будут получать их в течение 5-ти лет.

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Источник: google