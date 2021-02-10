Google Pixel 6: образец красоты, мощности и ума?

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Google Pixel 6 — не самый мощный смартфон на рынке, но у него свой оптимизированный Tensor для качественных фоточек. Не нашлось место телеобъективу, но равных ему в деле создания фото не так уж и много. Здесь не самый-самый дисплей, но предложили самобытный дизайн. Говорить о Pixel 6 как о компактном смартфоне нельзя, но за автономность и защиту тут не стыдно.

Вот таким неоднозначным и в чем-то странным получился Pixel 6. Тем интереснее узнать, чего тут больше: преимуществ или недостатков? И самый главный вопрос — получился ли у Google смартфон флагманского уровня без откровенно слабых мест? Выкатила ли в конце концов компания смартфон, который давно от нее ждали фанаты? Выяснением этого мы и занялись в нашем обзоре.

Из него вы узнаете, как обстоит дело со сборкой Pixel 6 и сможете оценить его экстерьер вживую, а не по красочным рендерам. Поделимся впечатлениями о качестве дисплея и расскажем окажется ли присутствие экранного сканера отпечатков пальцев приятным бонусом.

Естественно, испытаем на производительность чипсет Tensor и расскажем, как ведет себя он в тяжелых играх. Вы узнаете, что в понимании Google идеальная операционная система на примере Android 12, как звучит этот смартфон и что ждать от него в плане автономности. И, конечно же, расскажем уделал ли Pixel 6 конкурентов с большим отрывом по части камер. Смотрите обзор, будет интересно!