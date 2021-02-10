Google Pixel 6a и Pixel 7 Pro: расклад по камерам

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По части «железа» прогресса может и не быть, основной упор сделают на алгоритмы и пост обработку

Принято считать, что смартфоны Google — это, прежде всего, про камеры. Поэтому наибольший интерес вызывает именно то, какими фотовозможностями награждает компания свои аппараты. Сейчас пользователи и эксперты активно изучают камеры Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а в недрах компании кипит работа над новыми смартфонами.

В сети уже появлялось сообщение, что Google готовит чип Tensor 2 с кодовым именем Cloudripper, который должны установить в Pixel 7. По данным @MishaalRahman будущий смартфон компании с новой платформой собственной разработки должен предложить четыре сенсора: Samsung GN1, Sony IMX586, IMX386 и IMX663. Предположительно, первые три предназначены для основной камеры, а последний — для фронталки.

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Такой же набор датчиков предлагает Pixel 6 Pro и, возможно, компания выбрала их для первого прототипа или тестового Pixel 7 Pro. Но не исключено, что в таком исполнении набор датчиков доберется и до будущего флагмана. Упомянул источник и еще одно устройство с кодовым именем Bluejay. Ему приписывают датчики Sony IMX363, Sony IMX386 и Sony IMX355. И этот ансамбль сенсоров нам также знаком. Его предложили в Pixel 5a, что заставляет строить догадки, что за кодовым именем Bluejay скрывается будущий Pixel 6a.

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Источник: notebookcheck