Google Pixel 7a фотографирует на уровне iPhone 14 и Galaxy S23 Plus

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Одна из причин, объясняющая цену в $500

Смартфон Google Pixel 7a с ценой 500 долларов получил камеру уровня iPhone 14, Galaxy S23/S23 Plus и Pixel 6 Pro. Такие выводы можно сделать исходя из оценки DxOMark. И хотя не все специалисты согласны с методиками тестирования этой организации, общее представление о качестве этих рейтингов получить можно.

Специалисты источника оценили камеру Pixel 7a на 133 балла . Это как раз столько же, сколько у упомянутых выше моделей, разве что Pixel 6 Pro набрал на один балл больше.

Для сравнения, Pixel 6a в свое время получил 122 балла, Pixel 6 оценен в 126 баллов, а Pixel 7 имеет оценку в 140 баллов. То есть Pixel 7a снимает значительно лучше предшественника и на уровне Pixel 6 Pro. Опять же по версии DxOMark.

При этом все же не стоит забывать, что у Pixel 6 Pro есть телекамера, причем с перископным модулем, а у Pixel 7a вообще нет телекамеры. Но оценка за такую камеру у новинки составляет 105 баллов против 115 баллов Pixel 6 Pro, что удивительно.

В любом случае, если ориентироваться на DxOMark, Pixel 7a имеет самую лучшую камеру в своем ценовом сегменте с огромным отрывом. И глядя воочию на образцы фотографий на сайте, могу сказать что на этот раз склонен доверять таким выводам.

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Источник: dxomark