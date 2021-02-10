Google Pixel 7a: живые фото и характеристики, будущий хит

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Живые фото прототипа будущего Pixel 7a от Google

Google обычно запускает два продукта в год. Модель высокого класса была представлена ​​примерно в октябре 2022 года в двух вариантах. В мае компания выпустит телефон среднего класса. В сравнении с дорогими устройствами серия Pixel a пользуется большой популярностью благодаря своей доступной цене. При этом младшая версия наследует многие качественные функции от своих старших братьев.

До выхода новой модели Pixel 7a осталось два месяца. Однако почти готовое устройство появилось во Вьетнаме в качестве тестовой машины для программистов. Это показывает, что у Google достаточно слабый процесс контроля устройств до даты запуска. Неоднократно аппараты бренда появлялись на руках задолго до анонса.

Pixel 7a имеет такой же дизайн, как его предшественник, с диагональю экрана около 6,1 дюйма, его удобно держать в руках. Производитель по-прежнему использует достаточно высококачественные материалы для устройства среднего класса с металлической рамкой и задней стеклянной крышкой с интересным геометрическим узором.

Выдающейся особенностью дизайна является панель Camera Bar на задней части. "Панель камеры" Pixel 7a унаследовала стиль Pixel 7/7 Pro, выпущенный в конце прошлого года. Вместо уязвимой стеклянной рамки производитель использует для камеры металлический защитный слой. Google покрывает полоску камеры более практичным матовым, а не царапающимся глянцевым слоем, как у двух братьев запущенных ранее.

Pixel 7a имеет две камеры. Основной модуль Sony IMX 787 64MP и сверхширокоугольный IMX 712. Телефоны Google обычно не обладают выдающимся аппаратным обеспечением. Компания компенсирует это алгоритмами обработки и искусственным интеллектом.

На нижней грани устройства – полоса динамиков и зарядный порт USB-C. Подобно другим устройствам Google, Pixel 7a больше не имеет аудиоразъема 3,5 мм. Поскольку это тестовое устройство без коробки, неизвестно, какая зарядная емкость и аксессуары будут поставляться с будущим устройством Google.

Впереди Pixel 7a имеет очень толстую рамку экрана по стандартам современных смартфонов. Камера с отверстиями внутри экрана также достаточно велика по размеру корпуса. В свою очередь, приятно, что рамки хоть симметричны и это добавляет устройству пару баллов за внешность.

После того, как этот пользователь распространил изображение устройства в Интернете, телефон был заблокирован дистанционно. Устройство не может получить доступ к внутреннему программному обеспечению. Пользователи могут открыть только режим быстрой загрузки. Параметры входа в операционную систему, режим восстановления невозможен.

Согласно отображенной информации, смартфон имеет 8 ГБ DDR5 производства Samsung и 128 ГБ внутренней памяти Micron. Смартфон получит FHD+ OLED экран с частотой обновления 90 Гц и сканером отпечатка пальца под ним. Чип Google Tensor G2 в сочетании с модемом Qualcomm WCN6740.

Также заявлено поддержание 5 Вт беспроводной зарядки. Ожидается три варианта цвета: арктический синий, черный и белый. Скорее всего, Pixel 7a станет первым устройством работающим на Android 14 из коробки. Цены и варианты памяти пока неизвестны.

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Источник: techleakszone