Google Pixel 8/8 Pro: приятные новости об аккумуляторах и беспроводных модулях

91

Очень аккуратные изменения в системе питания новинок

Новая линейка смартфонов Google Pixel 8 обещает нам достаточно серьезные улучшения в плане технических характеристик. Мы уже знаем о новом наборе камер, которые могут вернуть смартфоны от корпорации на лидерские позиции в сети мобильной фотографии. Также вместе с ними представят хоть и не идеальный, но все равно гораздо лучший чип Tensor 3.

И вот теперь наши коллеги с сайта Android Authority поделились информацией о аккумуляторах и стандартах зарядки будущих флагманов от Google.

К сожалению, никакого прорыва не произошло, наибольшим улучшением стал объем аккумулятора младшего Pixel 8, который вырос на 215 мАч. "Прошка" тоже добавила, но всего 24 мАч. Хотя справедливости ради объем там и так был неплохой, и к автономности существующего поколения также нет никаких претензий.

Скорость зарядки также подросла всего на 4 ватта, что тоже на фоне китайских 67 ватт даже в бюджетках, выглядит немного странно. Скорость беспроводной зарядки вообще осталась без изменений, хотя более 20 ватт по воздуху это достаточно неплохо.

А вот новый чип BCM4398, который обеспечит поддержку стандарту Wi-Fi 7 – это уж действительно неплохой шаг вперед. Также обещают обновленный модуль UWB, который у нас не работал и вряд ли заработает в новом поколении.

Ну, теперь мы уже знаем почти все, тайной осталась только цена и дата анонса. Это мы, вероятно, узнаем уже ближе к официальному анонсу, который по слухам состоится где-то в конце лета.

Читать также: Nintendo Switch 2 будет такой же мощной, как PS4 и Xbox One: Activision Blizzard Exec

Источник: androidauthority