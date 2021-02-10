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Google Pixel 8 позволит принимать сообщения без помощи рук

25.08.2023 75 0

﻿ПРИНИМАНИЕ И ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ ТОЛЬКО ГОЛОСОМ﻿﻿

Когда вы получаете сообщение на смартфоне с Android, на него можно быстро ответить. Но для этого нужно сделать несколько движений руками, что не всегда удобно. Новая технология Google Pixel 8 позволит делать это только с помощью голоса.

 

Google Pixel 8


По словам эксперта по Android Мишала Рахмана, у Google Pixel 8 есть функция, не требующая нажатий для ответа на сообщения. Исследование Рахманом кода Android выявило возможность голосового ответа на уведомление с помощью Google Assistant – ответ можно будет диктовать виртуальному помощнику. Это работает примерно так, как в Android Auto, но ассистент не спрашивает, хотите ли вы ответить:


  • На телефон приходит уведомление
  • Вы говорите «Hey Google, ответить» или просто «ответить»
  • Ассистент предложит продиктовать сообщение и отправить его


Google Pixel 8

 

Пока все, что можно сделать на Android – получить сообщение обычным образом, а затем попросить ассистента создать ответ. Рахман не уверен, будет ли эта функция у Google Pixel 8 на старте продаж. Но ничто не мешает ей впоследствии появиться на других смартфонах Android – она не нуждается в специальном аппаратном обеспечении.

 

Источник: Android Authority

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.08.2023
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Google Pixel 8 позволит принимать сообщения без помощи рук