Google Pixel 8 Pro: раскрыты подробные характеристики фотофлагмана, есть претензии

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Когда все наращивают объем памяти и зарядки Google ничего не делает

Известный инсайдер Yogesh Brar в своем Twitter аккаунте опубликовал подробные характеристики будущего флагмана от Google – Pixel 8 Pro.

Истоки по определенным деталям уже неоднократно распространялись по сети, но комплексно и от такого авторитетного инсайдера мы видим это впервые. Перечислять характеристики текстом не стану, все они на фото выше, озвучу некоторые претензии к ним.

Вариант памяти на 128 ГБ у флагманского устройства 2023 года это просто стыд, тем более что это устройство с качественными камерами, и тоже видео в 4к занимает немало места. Да и старшая версия на 256 ГБ тоже не выдающаяся. Может терабайт, как у китайцев это уж слишком, а вот 512 ГБ были бы не лишними точно.

Также удивляет отсутствие оптической стабилизации на телемодуле. Возможно, он просто не указал это, но инсайдеры такого уровня быстро исправляют неточность, если ее допустили, а пост в сети уже достаточно долго.

Нет и подтвердилась информация о мощности зарядки, странная цифра в 27 Вт не сулит значительного прорыва в скорости зарядки и после информации о более мощной зарядке у Samsung S24 он останется единственным флагманом со столь медленной зарядкой.

Презентация новинки запланирована на октябрь и помимо старшей версии нам покажут младшего брата Pixel 8.

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Источник: twitter