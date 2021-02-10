Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Google Pixel 8 Pro: раскрыты подробные характеристики фотофлагмана, есть претензии

Google Pixel 8 Pro: раскрыты подробные характеристики фотофлагмана, есть претензии

18.07.2023 53 0

Когда все наращивают объем памяти и зарядки Google ничего не делает

Известный инсайдер Yogesh Brar в своем Twitter аккаунте опубликовал подробные характеристики будущего флагмана от Google – Pixel 8 Pro.

 

Google Pixel 8 Pro: раскрыты подробные характеристики фотофлагмана, есть претензии – фото 1

 

Истоки по определенным деталям уже неоднократно распространялись по сети, но комплексно и от такого авторитетного инсайдера мы видим это впервые. Перечислять характеристики текстом не стану, все они на фото выше, озвучу некоторые претензии к ним.

 

Вариант памяти на 128 ГБ у флагманского устройства 2023 года это просто стыд, тем более что это устройство с качественными камерами, и тоже видео в 4к занимает немало места. Да и старшая версия на 256 ГБ тоже не выдающаяся. Может терабайт, как у китайцев это уж слишком, а вот 512 ГБ были бы не лишними точно.

 

Google Pixel 8 Pro: раскрыты подробные характеристики фотофлагмана, есть претензии – фото 2

 

Также удивляет отсутствие оптической стабилизации на телемодуле. Возможно, он просто не указал это, но инсайдеры такого уровня быстро исправляют неточность, если ее допустили, а пост в сети уже достаточно долго.

 

Нет и подтвердилась информация о мощности зарядки, странная цифра в 27 Вт не сулит значительного прорыва в скорости зарядки и после информации о более мощной зарядке у Samsung S24 он останется единственным флагманом со столь медленной зарядкой.

 

Презентация новинки запланирована на октябрь и помимо старшей версии нам покажут младшего брата Pixel 8.

 

Читать также: Apple представит новые iMac и MacBook с процессором M3 сразу после iPhone 15

 

Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 18.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Google Pixel 8 Pro: раскрыты подробные характеристики фотофлагмана, есть претензии