Google Pixel 8 – успейте приобрести лучший среди Android-флагманов за 16 371

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Красивый, стабильный, мощный и надежный

Привет! Pixel 8 – это самый актуальный смартфон от Google на сегодняшний день. Он выполнен из стекла, алюминиевые рамки. От влаги есть полноценная защита IP68. Смартфон смотрится свежо, премиально и элегантно.

На борту Pixel 8 установлен мощный процессор Google Tensor G3. Устройство поддерживает 5G и оснащено Bluetooth 5.3 и NFC. OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и пиковой яркостью 2000 нит гарантирует сочную и суперчёткую картинку.

Pixel 8 – это настоящий камерофон. Его основная камера на 50 Мп поддерживает Laser AF и OIS, а 12-мегапиксельный ультраширик получил автофокусировку. Фронтальная камера на 10.5 Мп делает великолепные селфи и снимает в 4K/60fps.

Благодаря аккумулятору на 4575 мАч можно не беспокоиться за время автономной работы. Имеется проводная зарядка на 27 Вт и беспроводная на 18 Вт.

На летней распродаже Aliexpress Pixel 8 можно купить от $400.28 (16 371,45грн) за модификацию 8/128 ГБ. Для этого нужно воспользоваться промокодом от магазина на $3 и промокодом SCIP50 на $55 .

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Google Pixel 8