Google Pixel Buds обновят раньше срока

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Совсем скоро нас ждет крупная презентация от Google – так называемая, Feature Drop. Обычно на ней показывают новые продукты компании: смартфоны, планшеты, умные колонки. Репортер американского Forbes, Джей МакГрегор, рассказал, что в рамках Feature Drop этого года будут обновлены и беспроводные «затычки» от Корпорации добра.





Согласно его материалу, Google может обновить свои Pixel Buds, добавив новые настройки эквалайзера для улучшения качества звука. Также функция «адаптивный звук» может получить заметный апгрейд – благодаря ей громкость поднимается и опускается самостоятельно в зависимости от окружающей среды. Возможно, компания также увеличит объем аккумулятора и, наконец, исправит проблемы соединения по Bluetooth.

Также, в своем официальном Твиттер-аккаунте, Google рассказал, что нас ждет новые расцветки Pixel Buds. Компания подтвердила, что Buds будут продаваться в четырех различных цветах - оранжевые, мятные, черные и белые.





С увеличением количества информации о новых смартфонах Google Pixel (4a и 5), в Сети появились слухи, что Feature Drop может произойти раньше, чем может показаться. Обычно это событие проходит в октябре, но, учитывая официальные твиты и большое количество слухов, возможно, Google объявит о презентации уже в следующем месяце. Может, и раньше. Но нас, конечно, больше интересует факт того, что до сих пор продукты от Корпорации добра официально купить в наших странах не так уж и просто. Что ж, спасибо местным магазинам, хотя бы они нам в этом помогут.

Ждем новой информации.





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Источник: Android Central