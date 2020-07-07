У Google большие проблемы: что происходит с новыми Pixel? ﻿﻿

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Похоже, разработка новых Pixel даётся Google действительно тяжело. Время от времени всплывающий уже несколько месяцев Pixel 4a до сих пор не выпущен, а инсайды относительно нового Pixel 5 и вовсе могут оказаться полностью ложными. По крайней мере, такой позиции придерживаются авторитетные инсайдеры.

Мнения экспертов

Так, Стив Х. МакФлай﻿ (Steve H.McFly﻿) недавно﻿ назвал опубликованные рендеры Pixel 5 «очень сомнительными»﻿﻿﻿. Ему вторит YouTube-блогер М. Брэндон Ли﻿ (M. Brandon Lee﻿), который заподозрил автора изображения во введении в заблуждение по средствам редактирования слитой визуализации Pixel 4 XL.

Что происходит в Google?

Было трудно понять, что происходит, но, кажется, свет на ситуацию пролил автор портала 9to5google Стивен Холл, который считает причиной отсутствия достоверной информации о Pixel 5 пандемию COVID-19, сорвавшую важные процессы разработки.

С другой стороны, Дэвид Руддок из популярного англоязычного издания AndroidPolice сообщает, что команда разработчиков Pixel сейчас просто находится в состоянии хаоса. В таком же положении, вероятно, оказались и ключевые руководители проекта, двое из которых недавно покинули компанию.

Вывод

В итоге выходит, что ни у команды разработчиков Pixel, ни у кого-либо ещё в Google нет понимания когда Pixel 5 поступит в продажу. Случилась редкая для индустрии ситуация, в которой все планы оказались разрушены, а чёткой стратегии реабилитации как будто бы и нет.

На этом фоне появляются большие сомнения о каждом существующем на данный момент инсайде про Pixel 5, ведь если компания ещё даже не закончила стадию разработки, всё может резко измениться.

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Источник: phonearena