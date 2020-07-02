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История дешёвого Pixel 4a подходит к концу. Вопросов почти не осталось

02.07.2020 448 0

Новости о Google Pixel 4a появляются почти каждый день. Всё из-за полнейшей неопределённости вокруг смартфона и даты его презентации —﻿﻿﻿ одни говорят, что его покажут совсем скоро, другие заявляют о переносе презентации на октябрь. Сегодня появилось ещё несколько аргументов в пользу первого мнения. 

 

Поставки Pixel 3a прекращены

Pixel 3a

 

Сторонники теории скорого запуска не упускают возможности выставить за доказательство любую касающуюся смартфонов Pixel новость. Сегодня, к примеру, многие заявили, что новость о прекращении поставок Pixel 3a в США несомненно намекает на скорый запуск Pixel 4a. 

 

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На самом деле, это мнение точно не стоит списывать со счетов. Выпущенный в мае прошлого года Pixel 3a с самого первого дня своего существования относился если не к бюджетному, то к среднему классу — его продавали менее чем за $400. Теперь, когда устройство окончательно устарело, Google решила прекратить его поставки, и в официальном магазине компании Google Store возле значка товара написано «﻿нет в наличии»﻿.﻿

 

А о Pixel 4a много разговоров

Pixel 4a

 

В это же время новый Pixel 4a активно проходит сертификации. Только вчера смартфон засветился в BIS и IMDA, а до этого он появлялся в FCC. Почти всегда такое большое количество шума означает твёрдое намерение производителя в скором времени провести презентацию.

 

И, видимо, желание действительно есть. Это подтверждает достаточно авторитетный инсайдер Джон Проссер, ещё в мае огласивший дату показа — 13 июля. Причин ему не верить ﻿на данный момент достаточно мало, но пока Google не сделает официальный анонс любую информацию нужно принимать с долей здорового скепсиса.

 

Как бы то ни было, мы продолжим держать вас в курсе всех актуальных новостей о Pixel 4a и других интересных смартфонах.

 

Характеристики и другая важная информация уже были раскрыты в ряде предыдущих статей:

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Источник: PhoneArena

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Автор: elders0n Дата публикации: 02.07.2020

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История дешёвого Pixel 4a подходит к концу. Вопросов почти не осталось