История дешёвого Pixel 4a подходит к концу. Вопросов почти не осталось
Новости о Google Pixel 4a появляются почти каждый день. Всё из-за полнейшей неопределённости вокруг смартфона и даты его презентации — одни говорят, что его покажут совсем скоро, другие заявляют о переносе презентации на октябрь. Сегодня появилось ещё несколько аргументов в пользу первого мнения.
Поставки Pixel 3a прекращены
Сторонники теории скорого запуска не упускают возможности выставить за доказательство любую касающуюся смартфонов Pixel новость. Сегодня, к примеру, многие заявили, что новость о прекращении поставок Pixel 3a в США несомненно намекает на скорый запуск Pixel 4a.
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На самом деле, это мнение точно не стоит списывать со счетов. Выпущенный в мае прошлого года Pixel 3a с самого первого дня своего существования относился если не к бюджетному, то к среднему классу — его продавали менее чем за $400. Теперь, когда устройство окончательно устарело, Google решила прекратить его поставки, и в официальном магазине компании Google Store возле значка товара написано «нет в наличии».
А о Pixel 4a много разговоров
В это же время новый Pixel 4a активно проходит сертификации. Только вчера смартфон засветился в BIS и IMDA, а до этого он появлялся в FCC. Почти всегда такое большое количество шума означает твёрдое намерение производителя в скором времени провести презентацию.
И, видимо, желание действительно есть. Это подтверждает достаточно авторитетный инсайдер Джон Проссер, ещё в мае огласивший дату показа — 13 июля. Причин ему не верить на данный момент достаточно мало, но пока Google не сделает официальный анонс любую информацию нужно принимать с долей здорового скепсиса.
Как бы то ни было, мы продолжим держать вас в курсе всех актуальных новостей о Pixel 4a и других интересных смартфонах.
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Источник: PhoneArena
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