Google Pixel Fold удивляет своей "надежностью" первых покупателей

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Похоже первый блин комом

Первый складной смартфон от Google немного задержался с выходом и теперь становится понятно почему. Первые люди, получившие смартфон, сразу начали замечать конструктивные проблемы, которые прозрачно намекают, что девайс явно не готов к массовому производству как надо.

Первой стала история смерти новенького Pixel Fold от маленькой песчинки. Защитная пленка не закрывает весь внутренний дисплей и при закрытии пылинка просто пробила матрицу, и покупатель получил такое:

Другой счастливый обладатель инновационного смартфона от Google показал как его смартфон буквально после нескольких десятков сгибаний начал выглядеть очень страшно. Защитная пленка просто начала отслаиваться посередине, а впоследствии и по всей поверхности дисплея, словно там глубокие царапины. Такое впечатление якобы смартфону года три, а не день.

Еще быстрее события развивались у третьего владельца Pixel Fold, который спустя два часа столкнулся с появлением странной розовой линии, которая вспыхнула несколько раз и сначала исчезала. Но спустя еще несколько часов, эта красота начала гореть постоянно и уже никуда не пропала.



Конечно говорить о массовости пока рано, но и отгрузили в настоящий момент очень ограниченную партию устройств. Будет очень обидно, если компании придется отзывать всю партию и ждать решения проблем с производством. Будем и дальше внимательно наблюдать за ситуацией и сообщим, если будет новая информация.

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Источник: gizmochina