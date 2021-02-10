Google Pixel Watch 2 получит значительные улучшения и выйдет уже этой осенью

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Google готовит к выходу следующее поколение своих умных часов во второй половине этого года.

Авторы с сайта 9to5Google поделились с нами первыми подробностями о будущих разумных часах от корпорации добра. Как утверждают инсайдеры, общая концепция дизайна Pixel Watch 2 останется неизменной, тот самый круглый дисплей как у актуальной модели, но обещают, что рамки вокруг экрана станут немного тоньше. Также обещают новый энергоэффективный процессор Snapdragon W5+ Gen 1.

Он изготовлен по современному 4-нм техпроцессу TSMC в отличие от 10-нм предшественника. Это обещает нам улучшение скорости работы и, скорее всего, немного увеличит срок жизни от одного заряда батареи, потому что автономность не была сильной стороной первого поколения часов.

Что касается программного обеспечения - часы получат новый интерфейс Material You с функцией Dynamic Color на основе следующего поколения Wear OS 4. Относительно режимов отслеживания и датчиков пока нет достоверной информации, но, возможно, они наконец-то включат возможность измерения температуры и усовершенствуют алгоритмы измерения стресса и сна.

Ожидается, что выпуск Pixel Watch 2 состоится осенью вместе с новым поколением флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Возможно, поэтому в комплекте с Pixel Fold обещают дарить первое поколение, надо окончательно избавиться от запасов, чтобы освободить место под новую модель, которая будет лучше предшественника, а будет стоить, скорее всего, так же.

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Источник: 9to5google