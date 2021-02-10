Google Pixel Watch впервые показали на "живых" фото

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Спекуляции о готовности к выходу Google Pixel Watch продолжаются не один год. Компании понадобилось приложить гораздо больше усилий для того, чтобы выпустить свои первые смарт-часы, чем ожидали поклонники и сама Google. И похоже, что корпорация хороша в шаге, чтобы присоединиться со своей моделью к стройному ряду разнообразных умных часов.

Сегодня наш фокус сместится на "живые" фото Google Pixel Watch. Снимки в сеть выложил известный и авторитетный ресурс Androidcentral со ссылкой на забывчивого посетителя ресторана. Совершенно «случайно» они были утрачены вместе с комплектной коробкой и рядом оказался журналист издания. То, что нам показали, очень похоже на те изображения, которые мы видели раньше: круглый сглаженный корпус, колесико, микрофон и кнопка на правой грани.

Судя по всему, замена ремешка на Google Pixel Watch будет занятием не из простых, ведь он крепится непосредственно к корпусу. На обороте видны датчики, а вот контактов для зарядки обнаружить не удалось. Судя по всему, заряжать Pixel Watch принадлежит беспроводным путям.

Большая вероятность, что в руки журналистов попал только инженерный образец смарт-часов, ведь дальше загрузки логотипа компании дело не идет. Это может указывать на то, что на разумные часы не установлена операционная система, которой, как мы знаем, выступит Wear OS 3.0.

Интересно, что разработчики заморочились и на коробке из Pixel Watch указали, что модель предназначена "только для внутреннего тестирования и разработки" и что "маркировка и упаковка окончательны". Похоже, что мы имеем дело с контролируемым и организованным вбросом, целью которого может быть проверка реакции пользователей на смарт-часы от Google.

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Источник: androidcentral