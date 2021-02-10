Google планирует уйти из России? Все идет к этому

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Сотрудники Google покидают московский офис

Сегодня, когда целый ряд независимых ресурсов и соцсетей закрыты или заблокированы в России, YouTube стал своего рода средством распространения информации, где можно узнать альтернативные сведения и мнения, а не только те, которые угодны и правильные с точки зрения российских чиновников. В этой ситуации риски для работы видеохлостинга выросли многократно, как результат, чиновники из РФ увеличили количество запросов на удаление неугодного им контента, такие претензии растут лавинообразно, идет борьба за "суверенный" Интернет.

Именно поэтому многие уверены, что вопрос закрытия YouTube — вопрос времени. На прошлой неделе один из источников близких к Роскомнадзору заявил, что вопрос с блокировкой видеохостинга решен. По его информации с большой долей вероятности YouTube будет закрыт до конца нынешней недели, ограничения могут быть введены в любой момент.

Предвестником того, что ситуация будет развиваться именно таким образом и Google может принять решение закрыть свой бизнес в РФ, стал тот факт, что российский офис Google сворачивает свою работу. По данным издания Bloomberg, компания начала вывозить своих сотрудников из России. На данный момент московский офис не закрыт, но работники начали его покидать. Всего в представительстве компании в РФ работало 244 человека и сколько из них покинули страну, неизвестно.

Открытым остается вопрос, когда же YouTube может прекратить свою работу в России и дойдет ли дело до блокировки активации новых Android-смартфонов, по аналогии с тем, как это было ранее сделано в Крыму. В этой ситуации многим блогерам не оставят выбора как мигрировать на RuTube, который сейчас никому не нужен, просмотров там мизерное количество. Им придется начинать практически с нуля, без серьезных рекламных бюджетов, монетизации и поддержки со стороны государства.

Источник: bloomberg