Wear OS обновится. Что станет работать плавнее?

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Вчера Apple провела свой первый день конференции WWDC. Он оказался насыщен на анонсы обновлений операционных систем. Подготовили интересные дополнения в watchOS 7 для Apple Watch.

Теперь владельцы умных часов смогут отслеживать свой сон, менять облик гаджета при помощи новых циферблатов, получили в свое распоряжение руководство по мытью рук, чтобы эффективно удалять бактерии, а также список поддерживаемых тренировок увеличился.

Что у конкурента

К сожалению, в последнее время создатели Wear OS не балуют обладателей смарт-часов с этой операционной системой частыми обновлениями. А те что случаются не могут похвастаться большим количеством новых фишек и изменений.

Сейчас в планах — сделать циферблаты более плавными. Создатели хотят на аппаратном уровне разогнать анимации, а сама фишка ранее была доступна только в приложениях Wear OS. Информация об этом была размещена на странице поддержки на официальном сайте разработчиков Android.

С приходом Wearable Support Library 2.7.0 разработчикам предстоит обновить свои циферблаты, чтобы фишка с плавной анимацией заработала и незначительно увеличилось время автономной работы гаджетов.

Wear OS стоит совершенствовать

Напомним, что Google планирует приобрести Fitbit, а это позволит ей получить доступ к аппаратным и программным разработкам последней. Возможно, этот шаг станет необходимым толчком к тому, чтобы операционная система Wear OS стала интереснее и функциональнее, а также разработчики возьмут на вооружение ряд фишек watchOS 7, чтобы предложить нечто подобное, но усовершенствовав их и со своим прочтением.

Источник: gsmarena