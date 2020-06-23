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Wear OS обновится. Что станет работать плавнее?

23.06.2020 104 0

Вчера Apple провела свой первый день конференции WWDC. Он оказался насыщен на анонсы обновлений операционных систем. Подготовили интересные дополнения в watchOS 7 для Apple Watch.

 

Wear OS обновится. Что станет работать плавнее? – фото 1

 

Теперь владельцы умных часов смогут отслеживать свой сон, менять облик гаджета при помощи новых циферблатов, получили в свое распоряжение руководство по мытью рук, чтобы эффективно удалять бактерии, а также список поддерживаемых тренировок увеличился.

 

Что у конкурента

 

К сожалению, в последнее время создатели Wear OS не балуют обладателей смарт-часов с этой операционной системой частыми обновлениями. А те что случаются не могут похвастаться большим количеством новых фишек и изменений.

 

Сейчас в планах — сделать циферблаты более плавными. Создатели хотят на аппаратном уровне разогнать анимации, а сама фишка ранее была доступна только в приложениях Wear OS. Информация об этом была размещена на странице поддержки на официальном сайте разработчиков Android.

С приходом Wearable Support Library 2.7.0 разработчикам предстоит обновить свои циферблаты, чтобы фишка с плавной анимацией заработала и незначительно увеличилось время автономной работы гаджетов.

 

Wear OS стоит совершенствовать

 

Напомним, что Google планирует приобрести Fitbit, а это позволит ей получить доступ к аппаратным и программным разработкам последней. Возможно, этот шаг станет необходимым толчком к тому, чтобы операционная система Wear OS стала интереснее и функциональнее, а также разработчики возьмут на вооружение ряд фишек watchOS 7, чтобы предложить нечто подобное, но усовершенствовав их и со своим прочтением.

 

Источник: gsmarena

Wear OS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.06.2020

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Wear OS обновится. Что станет работать плавнее?