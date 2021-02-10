Google принудительно переведет на двухфакторную аутентификацию свои сервисы

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До конца 2021 года Google проведет еще один этап повышения безопасности Google-аккаунтов — внедрит двухфакторную аутентификацию. Об этом компания поставила в известность пользователей, опубликовав соответствующую информацию в своем официальном блоге.

Завершить все работы планируют до конца года и новшество коснется 150 млн пользователей по всему миру. Хочет Google еще обязать 2 млн авторов YouTube активировать двухэтапную аутентификацию для своих аккаунтов. Компания особо подчеркнула, что двухфакторная аутентификация является основой собственных методов обеспечения безопасности Google, которая не только обезопасит пользователей в Google, но во всем Интернете.

Прежде всего, такой метод защиты коснется тех, кто имеет резервный адрес электронной почты или номер телефона. Дополнительная защита предусматривает не только введение пароля, но и получение доступа к другому устройству. При входе в аккаунт Google пользователю придет уведомление на другое авторизированное устройство, посредством которого он должен будет подтвердить вход.

Например, если вход осуществляется с компьютера, подтвердить вход необходимо будет со смартфона, и наоборот. Такая защита серьезно снижает шансы злоумышленников получить доступ к учетной записи. Вход с двухэтапной аутентификацией будет бесшовным. Достаточно будет нажать на уведомление на компьютере или смартфоне, чтобы подтвердить вход.

Google всерьез настроена на то, чтобы расширить сферы действия двухэтапной аутентификации. На данный момент такой метод защиты использует менее 20% пользователей зарегистрированных аккаунтов.

Специалисты Google также осознают, что двухфакторная аутентификация подходит не всем пользователям. Поэтому они работают над инструментами, позволяющими не запоминать пароли, но не в ущерб высокому уровню безопасности.

Сейчас ежедневно Google проверяет безопасность 1 млрд паролей, чтобы защитить данные от взлома. На данный момент в браузер Chrome, Android и приложения Google интегрировали фирменный менеджер паролей, позволяющий безопасно хранить пароли на всех сайтах и приложениях, с которыми работает пользователь. Это существенно упрощает создание и использование уникальных и надежных паролей на устройствах без необходимости запоминать или повторять их.

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Источник: google