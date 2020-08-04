Google расширяют функциональность YouTube для Android TV, упрощают использование YouTube Music

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Google продолжает развивать свою экосистему. Отказавшись от устаревшего, по мнению компании, Google Play Music, Корпорация добра решила продвигать другой свой стриминговый проект – YouTube Music. Для начала они провели крупное обновление приложения, после – расширили библиотеку музыки. Теперь же началась экспансия различных версий приложения на все доступные платформы.





В прошлом месяце в приложении YouTube на Android TV появился специальный раздел «Музыка» - интеграция YouTube Music. Теперь Google предлагает прямой путь к своему стриминг-сервису, правда, все равно через приложение YouTube.

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C сегодняшнего дня вы сможете попасть в YouTube Music на Android TV, прокручивая боковую панель приложения YouTube. Теперь раздел с музыкой выглядит лаконичнее, а к списку альбомов, плейлистов и предложений музыкальных видео попасть гораздо легче. Более того, вы сможете найти отдельное приложение YouTube Music в Play Store. Но не удивляйтесь тому, что оно скачается слишком быстро – это «приложение» не что иное, как обычный ярлык, который переносит вас в раздел «Музыка» приложения YouTube.





Появляется резонный вопрос – почему же Google никак не хотят сделать отдельное приложение? Несмотря на эти улучшения, пользователи уже говорят, что опыт использования все равно остается топорным - не хватает таких функций, как поиск музыки и фоновое воспроизведение.

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Так что фанаты YouTube Music все еще ждут отдельного приложения. Возможно, Google готовит что-то крупное и чтобы пользователи, имеющие подписку на музыкальный сервис, не перебегали к конкурентам, Корпорация добра решила немного упростить жизнь такими нововведениями. Никто, кроме компании, не узнает. Ждем развития ситуации.





Источник: Twitter