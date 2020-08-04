Google расширяют функциональность YouTube для Android TV, упрощают использование YouTube Music
Google продолжает развивать свою экосистему. Отказавшись от устаревшего, по мнению компании, Google Play Music, Корпорация добра решила продвигать другой свой стриминговый проект – YouTube Music. Для начала они провели крупное обновление приложения, после – расширили библиотеку музыки. Теперь же началась экспансия различных версий приложения на все доступные платформы.
В прошлом месяце в приложении YouTube на Android TV появился специальный раздел «Музыка» - интеграция YouTube Music. Теперь Google предлагает прямой путь к своему стриминг-сервису, правда, все равно через приложение YouTube.
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C сегодняшнего дня вы сможете попасть в YouTube Music на Android TV, прокручивая боковую панель приложения YouTube. Теперь раздел с музыкой выглядит лаконичнее, а к списку альбомов, плейлистов и предложений музыкальных видео попасть гораздо легче. Более того, вы сможете найти отдельное приложение YouTube Music в Play Store. Но не удивляйтесь тому, что оно скачается слишком быстро – это «приложение» не что иное, как обычный ярлык, который переносит вас в раздел «Музыка» приложения YouTube.
Появляется резонный вопрос – почему же Google никак не хотят сделать отдельное приложение? Несмотря на эти улучшения, пользователи уже говорят, что опыт использования все равно остается топорным - не хватает таких функций, как поиск музыки и фоновое воспроизведение.
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Так что фанаты YouTube Music все еще ждут отдельного приложения. Возможно, Google готовит что-то крупное и чтобы пользователи, имеющие подписку на музыкальный сервис, не перебегали к конкурентам, Корпорация добра решила немного упростить жизнь такими нововведениями. Никто, кроме компании, не узнает. Ждем развития ситуации.
Источник: Twitter
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