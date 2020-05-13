Прощай, Google Play Music. Пора переходить на YouTube Music

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Google известна тем, что регулярно закрывает какие-то свои проекты и сервисы. Достаточно вспомнить соцсеть Google+, сервисы Picasa, Google Clips и YouTube Gaming. Проектов, которые ушли в забвение было так много, что было создано даже целое кладбище, где собраны все, кто был похоронен компанией. И таких «убиенных» уже 200. Вскоре на этом погосте появится еще одна «могила» — Google Play Music.

После выхода YouTube Music этот сервис находился в подвешенном состоянии. Теперь компания определилась в своих предпочтениях и объявила, что до конца года закроет сервис Google Play Music. Всем подписчикам предложено перейти и перенести свою библиотеку на YouTube Music. Точная дата закрытия Google Play Music будет объявлена позже, а сейчас есть время, чтобы мигрировать на другой сервис.

Чтобы быстро и комфортно перенести свои плейлисты и альбомы, необходимо установить приложение YouTube Music и активировать функцию переноса. Когда процесс будет завершен, пользователи увидят домашний экран сервиса и на их почту придет письмо, в котором они будут извещены, что процесс передачи данных успешно завершен и все треки добавлены во вкладку «Библиотека». Для наглядности процесс переноса показан в специальном ролике.

Источник: techcrunch