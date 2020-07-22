Google улучшит работу алгоритмов Youtube Music при помощи своих же пользователей

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В последнее время разговоров только о Spotify. Конечно, шведский стриминг-сервис очень хорош, и он бесспорно – самый популярный способ слушать музыку легально, но есть и другие игроки на рынке. Например, Youtube Music, преемник Google Play Music. Зародившись как немного необоснованная альтернатива тому же Play Music, совсем скоро он займет его место. Чтобы оправдать переход фанатов Play Music на новый сервис, Google старается изо всех сил, постоянно улучшает работу и добавляет новые фишки для Youtube Music.





Например, не так давно компания приступила к тестированию новой функции музыкального стриминг-сервиса, которая позволит улучшить создание плейлиста. В приложении уже используются возможности искусственного интеллекта для создания индивидуальных плейлистов. Чтобы улучшить систему рекомендаций, кроме использования ИИ, Google придумал гениальную в своей простоте идею: в дополнению к машинному обучению, использовать и рекомендации от других пользователей.

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На данный момент функция находится на стадии тестирования. В списке предложений будет до 7 песен. Существует возможность обновления списка треков, если вам не понравилось то, что вы получили. Для пользователей, не участвующих в тесте, показывается обычный интерфейс поиска новых песен. На момент написания статьи в тестировании может участвовать далеко не каждое устройство.





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Решение добавить дополнительные способы улучшения подбора музыки было принято как нельзя кстати. Жалобы пользователей на алгоритм Youtube Music возникали в течение многих лет работы стриминг-сервиса. И так как в настоящее время YouTube Music является почти полной заменой Google Play Music, Корпорации добра необходимо хорошенько попотеть над тем, чтобы новые пользователи не пожалели о переходе на новое приложение.





Источник: 9to5Google.com