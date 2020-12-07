Google решили порадовать фанатов Бондианы: в YouTube можно бесплатно посмотреть 21 фильм о Джеймсе Бонде

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YouTube продолжает становится местом для просмотра чего угодно – в том числе и фильмов про приключения Джеймса Бонда.

Страница Фильмов и сериалов на YouTube﻿

Площадка YouTube уже давно опережает обычное телевидение не только в банальном разнообразии контента, но и в популярности среди обычных пользователей. Google делает все, чтобы ее видеохостинг покрывал все больше запросов, добавляя новые функции, а также более «серьезный» контент.

Еще в 2018 году видеосервис Google начал предлагать возможность бесплатно посмотреть определенные фильмы со встроенной рекламой. С недавних пор пользователи YouTube из США увидят заметное увеличение каталога бесплатных фильмов – Google добавит сразу 21 фильм о Джеймсе Бонде. К списку относятся именно самые первые картины с участием знаменитого вымышленного шпиона.

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О такой щедрости Google объявил в середине прошлой недели. Выбор возможных фильмов варьируется от Бонда в исполнении Шона Коннери до Пирса Броснана. По сути, для полной фильмографии не достает только последнего для Броснана фильма 2002 года «Умри, но не сейчас», а также четыре последних фильмов с Дэниелом Крейгом, начиная с «Казино «Рояль». Также на YouTube появился документальный фильм о Бонде.

Очевидно, таким способом компания хочет, чтобы пользователи переходили от Netflix и ему подобных сервисов и начинали использовать вкладку «Фильмы и сериалы» гораздо активнее. Однако надо понимать, что для этого надо ввести более интересную подписку на контент крупных киностудий. Также было бы неплохо вывести список бесплатных фильмов за пределы США. Но это все ждет нас в будущем.

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Источник: Engadget



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