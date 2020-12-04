Студия Warner Bros. будет выпускать свои новые фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max

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Мир кино меняется на наших глазах – Warner Bros. переводит все свои премьеры в свой стриминг HBO Max.

Официальный арт Дюны﻿

Одна из крупнейших киностудий мира, Warner Bros., объявила в четверг, что все ее фильмы, начиная с 2021 года, будут показаны одновременно в кинотеатрах, а также на потоковом сервисе HBO Max. Фильмы будут доступны для просмотра на сервисе в течение одного месяца, после чего их уберут с сервиса на время, пока продолжаются театральные показы в США и в других странах.

Это решение будет применяться к каждому фильму компании WarnerMedia, запланированному к показу в кинотеатрах в следующем году, включая «Отряд самоубийц», «Матрица 4», «Дюна», «Годзилла против Конга» и т.д.

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Конечно, такие новости трудно воспринимать спокойно. С одной стороны, для обычных зрителей все сделано очень удобно – не надо ждать несколько месяцев, чтобы получить копию фильма пристойного качества. С другой – очевидно, что крупные сетки кинотеатров продолжат переживать жесточайший кризис.

﻿HBO Max

Тем не менее, студия понимает, что в 2021 г. массовые сборы будут по-прежнему ограничены, и WarnerMedia решили не ждать еще целый год, пока все не придет в норму. Компании нужно идти вперед, несмотря на все неудобства.

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Конечно, не забываем, что компании нужно также раскручивать пока далеко не самый популярный стриминг-сервис HBO Max, который так и не смог добиться той же популярности, как у Netflix и Disney+. Возможно, именно премьера долгожданной Дюны заставит людей оформить подписку на еще один стриминг.

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Источник: Apple Insider



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