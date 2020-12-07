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Смартфон LG с растягивающимся дисплеем получил еще один сертификат перед презентацией

07.12.2020 572 0

LG должны скоро представить свой «растягивающийся» смартфон – устройство получает все больше сертификатов перед своим выходом на рынок.

 

LG Rollable

 

Мы уже давно говорим о том, какой кризис переживает LG. Компания, некогда являвшаяся одним из самых заметных производителей смартфонов, не может заинтересовать новых клиентов, и всему виной не самые захватывающие устройства за не самый адекватный ценник.

 

В этом году LG решили немного поменять философию: привычные флагманские смартфоны должны уйти на второй план, а на них место должны встать концептуальные устройства. Сначала компания выпустила смартфон со вторым поворачивающимся дисплеем, получивший название LG Wing. Очевидно, компания считает, что инновации - это путь к успеху, так как она готовит еще более дикий смартфон, LG Rollable, к 1-му кварталу 2021 года.

 

Об этом смартфоне многие издания заговорили сразу после презентации LG Wing, но до сегодняшнего дня знали мы про него крайне мало. Инсайдер с ником Cozyplanes поделился информацией о том, что новый LG Rollable появился во внутренней базе корейского оператора с кодовым именем LM-RN910N. Также существует и не привязанная к оператору версия, которая имеет номер OMD-LM-R910N.

 

LG растягивающийся смартфон

 

По слухам, новое устройство LG будет оснащено 7,4-дюймовым увеличивающимся экраном с разрешением 2228 x 1080 пикселей. При раскладывании смартфон меняет соотношение сторон с 20:9 на 16:9 и повышает разрешение до 2,428 x 1,366.

 

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Смартфон будет работать на базе последнего Snapdragon 888, а помогать ему будут аж 16 Гб ОЗУ. Учитывая все спецификации, стоит ожидать ценника не меньше 2000 долларов.

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LG патент

 

Источник: Twitter


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LG LG Rollable LG Wing
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.12.2020

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Смартфон LG с растягивающимся дисплеем получил еще один сертификат перед презентацией