Google сделает бьютификаторы безопасными для психики

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Google признала бьютификаторы вредоносными

Цифровое благополучие от Google — это не только мониторинг того, как долго пользователь пользуется смартфоном или вовремя отправляется спать. Теперь это еще и селфи. Американской психиатрической ассоциацией неуемная тяга постоянно делать автопортреты признана болезнью. Которую к тому же способны усугубить производители смартфонов, придумавшие различные программные «украшатели».

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Ладно, если вам не нравится свое лицо, и вы хотите хоть на фото выглядеть привлекательнее, но эти бьютификаторы стали вездесущими. Они должны работать опционально и как-то отдельно активироваться. «Бьютификация» по умолчанию многих раздражает и некоторые смартфоны попросту отказываются видеть реальность, украшая все подряд.

Google выступает против подобных бьютификаторов или режимов красоты. Делать вас красивыми коорпорация добра по умолчанию не хочет и намерена изменить собственное приложение. По ее словам, всевозможные фильтры для лица влияют на психическое здоровье, заставляя терять индивидуальность и «подтягивать» свою внешность до общепринятых стандартов красоты. Так, один из сотрудников Google заявил:

«Мы решили лучше понять влияние селфи с фильтрами на благополучие людей, особенно когда фильтры включены по умолчанию. Мы провели несколько исследований и поговорили с экспертами по детскому и психическому здоровью со всего мира и обнаружили, что, когда вы не знаете, что камера или фото-приложение применили фильтр, фотографии могут негативно повлиять на психическое благополучие. Эти фильтры по умолчанию могут незаметно установить стандарт красоты, с которым некоторые люди сравнивают себя».

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В приложение Google Camera на Pixel будет обновлена функция «ретушь лица», которая отвечает за настройку яркости и оттенка глаз, позволяет делать текстуру кожи более гладкой и менять ее оттенок. В планах изменение фотофильтров, их названий и принципов работы. Компания попытается использовать нейтральные термины и предложит новые значки. Например, вариант ретуши лица «естественный» будет заменен на «тонкий». Кроме того, компания будет избегать терминов, которые ассоциируются с красотой и какими-то стандартами. Предпочтение будет отдано более простым терминам как «низкий» и «высокий» уровень коррекции. Сама функция уже отключена по умолчанию на Pixel-фонах.

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Источник: techcrunch