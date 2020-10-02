Google Карты обновились и стали еще умнее

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Google Карты получили возможность использовать AR-технологии для более удобного просмотра информации о зданиях и организациях.

Google расширяет возможности дополненной реальности (AR) в своем приложении Карт. В прошлом году компания Google представила функцию Live View, которая использовала AR для навигации по городу.

В скором времени компания обновит эту функцию, чтобы помочь вам посмотреть расположение конкретных предприятий и достопримечательностей - как далеко они находятся от вас, и в каком направлении вам нужно ехать, чтобы добраться до них. И все это в максимально правдоподобных изображениях.

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Google также говорят, что расширенный Live View будет работать совместно с обычным видом карт. Причем смена на Live View будет происходить незаметно – например, если вы выйдете из общественного транспорта и начнете идти пешком, то карта перейдет на сканирование местности через камеру вашего смартфона.

Google утверждают, что в новой версии Карт они поработали над тем, чтобы сделать точку местоположения еще точнее, принимая во внимание естественную высоту, на которой находится здание или же, например, организация – из-за этого найти труднодоступное место станет еще проще.

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В теории это позволит избежать путаницы, когда место, куда вы направляетесь, находится на другой высоте по сравнению с вашим текущим местоположением – актуальнее всего это для автомобилистов.

Google Карты – пожалуй, самое прогрессивное приложение Карт, существующее сегодня, и такие обновления наглядно показывают почему.

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Источник: Google Blog



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