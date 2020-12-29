Новые слухи подтверждают скорый выход Redmi 9T – смартфон начал получать новые сертификаты

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Redmi 9T должен появиться во всех магазинах электроники совсем скоро.

Новый смартфон суббренда Xiaomi, Redmi, с номером модели M2010J19ST получил свежий сертификат от Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC).

На странице нового устройства в базе данных сертификационного бюро можно увидеть, что смартфон будет продаваться в Таиланде под именем Redmi 9T. Интересно, что перед нами не совсем новый смартфон, а скорее ребрендинг уже существующего устройства компании.

Скорее всего, речь идет об одной модели из обновленной серии Redmi Note 9 – младшем Redmi Note 9 4G, показанным в Китае в прошлом месяце. Пришли к этому выводу несколько инсайдеров, сведя похожие кодовые номера устройств. Напомним, что вариант того же смартфона был показан недавно в Индии под названием Redmi 9 Power.

Сертификат на Redmi 9T﻿

Теперь в NBTC появился новый вариант с именем Redmi 9T. Что касается спецификаций, то список лишь подтверждает, что устройство обеспечивает поддержку LTE.

Напомним, что Redmi Note 9 4G оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с вырезом для фронталки в виде капли. Экран устройства имеет разрешение Full HD+. Сердцем смартфона является чип Snapdragon 662, которому помогает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб в максимальной комплектации.

Аккумулятор Redmi 9T имеет емкость 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку до 18 Вт. Блок основной камеры вмещает четыре объектива: 48 Мп главный датчик, 8 Мп ширик и два датчика по 2 Мп. На фронтальной части устройства установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Прошивкой Redmi Note 9 4G выступает MIUI 12 на базе Android 10.

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Источник: My Smart Price



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