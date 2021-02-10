Google ведет сбор данных о звонках и переписке

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Сбор информации идет в приложениях Google Dialer и Google Messages

По результатам исследования ученого из Ирландии выяснилось, что штатные приложения Android для совершения звонков Google Dialer и обмена текстовыми сообщениями Google Messages собирают широкий спектр информации о пользователе. Помимо истории звонков, на сервере компания хранится переписка пользователей, но в хешированном виде. При этом сбор этих данных осуществляется без явного одобрения со стороны пользователей, сервисы не запрашивают одобрения на подобные действия и запретить их выполнение невозможно.

Ирландский исследователь пришел к выводу, что Google собирает информацию о времени и продолжительности совершенных звонков, номера телефонов абонентов и хранит журнал вызовов. Их передача осуществляется посредством служб журнала Google Play Services Clearcut и службы Firebase Analytics.

Google Dialer и Google Messages не информируют должным образом пользователей о политике конфиденциальности, тогда как сторонние разработчики обязаны это делать. Корпорация добра в описании приложений в Google Play лишь дает ссылку на общую для всех сервисов политику конфиденциальности. Естественно, что мало кто переходит по ссылке и подробно изучает правила.

Само исследование было сделано еще осенью прошлого года и в ноябре ученый поставил в известность Google о результатах своего исследования. С ним связался технический директор Google Messages, и они обсудили детали. Из 9 рекомендаций в докладе ученого Google согласилась реализовать 6. С приходом обновлений, должны прекратить сбор данных о номере телефона отправителя в Google Messages, не вести журнал звонков, пользователям позволят отказаться от сбора ряда данных и им будут четко доносить информацию об активности сервисов определения номера и защиты от спама, а также способах их отключения.

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Источник: 9to5google